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السبت، 16-07-2022 04:55 م

بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز السلام والاستقرار العالمي

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الوكيل الإخباري - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ومواجهة التحديات المشتركة.

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وأوضح أن سياسة الدولة في علاقاتها الدولية قائمة على التوازن وتوسيع قاعدة المصالح مع دول العالم لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسلام والاستقرار في العالم.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة رئيس دولة الإمارات في قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت.


وقال الشيخ محمد بن زايد: "إنه لا يخفى على أحد حجم التحديات التي نواجهها على مستوى منطقتنا والعالم أجمع.. وهذا يفرض علينا توحيد الجهود الدولية وتعزيزها بما يلبي طموحات شعوبنا إلى التقدم والازدهار".

العين الإخبارية

 




 

 


 

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