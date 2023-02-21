بوتين: الغرب أخرج الجني من المصباح ومن المستحيل هزيمتنا

الوكيل الإخباري - هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه السنوي للأمة الولايات المتحدة والغرب، معتبراً أنهم هم من ابتدأ الحرب وأن روسيا فعلت ما بوسعها لمنعها، لكنهم أصروا على تحويل الصراع من صراع محلي إلى صراع عالمي.



وقال بوتين في بداية خطابه أمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين قاتلوا في أوكرانيا، إن الغرب أخرج الجني من المصباح، وأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي يوجد لها عدد كبير من القواعد العسكرية على مستوى العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي، وقال: "أتحدث في لحظة صعبة ومهمّة بالنسبة لروسيا، في فترة تشهد تغييرات أساسية في جميع أنحاء العالم، روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة".

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ويأتي خطاب بوتين بعد حوالي عام من بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس الروسي:



- بوتين: أخاطبكم اليوم في ظل تغييرات جذرية وأحداث تاريخية تحدد مستقبل وطننا وشعبنا.



- بوتين: وعود وكلمات القادة الغربيين كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة.



- بوتين: نذكر كلمات النظام الأوكراني بشأن استعادة الصفة النووية لأوكرانيا.



- بوتين: حينما كانت روسيا صادقة بشأن اتفاقيات مينسك كان الغرب يقوم بما أسماه "مسرحية دبلوماسية" (في إشارة لاتفاقيات مينسك).



- بوتين: كنا منفتحين ومستعدين للحوار وكنا دائما نسعى للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل.



- بوتين: هناك المئات من القواعد العسكرية لـ "الناتو" حول العالم يكفي النظر إلى الخريطة لنرى ذلك.



- بوتين: الغرب هو من بدأ الحرب ونحن حاولنا ونحاول إيقافها.



- بوتين: كنا نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم.

نحن ندافع عن وطننا، الغرب أضاع حوالي 150 مليار دولار لتسليح أوكرانيا. لقد منح الغرب خلال عام 2020 للدول الفقيرة 60 مليار دولار. قارنوا الأرقام!



- بوتين: الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله.



- بوتين: مشروع صناعة دولة معادية من أوكرانيا يضرب بجذوره إلى القرن التاسع عشر.



- بوتين: النازيون في أوكرانيا لا يخجلهم أنهم أحفاد كتائب النازية في ألمانيا، يستخدمون الإرهاب ضدنا.



- بوتين: نحن لا نحارب الشعب الأوكراني هذا الشعب أصبح أسيرا للغرب على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري.



- بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا كساحة للحرب. كلما زاد مدى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، كلما سنقوم بدفع العدو بعيدا عن أراضينا.



- بوتين: العائلة هي اتحاد رجل وامرأة هذا ما تقوله الديانات السماوية.



- بوتين: كل تلك المشكلات الثقافية هي مشكلة الغرب أما نحن فنسعى للحفاظ على أطفالنا.



- بوتين: نفتخر أن أغلبية شعبنا متعدد الأعراق والأطياف يدعم عمليتنا العسكرية الخاصة.



- بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية.



- بوتين: ننحني لأسر المحاربين والعاملين وأصحاب المهن الطبية وغيرهم من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



- بوتين: لقد بدأنا وسنواصل زيادة الدعم للمناطق الجديدة وسنعمل على مد الطرق وسننفذ جميع هذه الخطط. وسنوفر الأمن والاستقرار لها.



- بوتين: اقترح تأسيس صندوق حكومي لدعم أسر المشاركين في العملية العسكرية.



- بوتين: وصل مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي إلى أكثر من 91%.



بوتين: الاقتصاد الروسي تراجع بنسبة 2.1% في 2022 فيما كانت التوقعات تتحدث عن انهياره.



- بوتين: حصة الروبل في التبادلات التجارية تضاعفت وأصبحت تعادل نصف المعاملات مع الدول الصديقة.



- بوتين: تمكننا من حماية المواطنين وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي.



- بوتين: تمكننا من حماية المواطنين وحافظنا على أماكن العمل، ودعمنا النظام المالي، وفي مارس كان هناك إجراءات دعم لقطاع الأعمال بقيمة تريليون روبل (أموالا ليست مطبوعة دون غطاء).

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