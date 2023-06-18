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الأحد، 18-06-2023 01:38 م

بوتين: كثير من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية بعد الشفاء

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الوكيل الإخباري - أشار الرئيس فلاديمير بوتين، خلال الجزء المغلق من اللقاء مع المراسلين العسكريين، إلى أن كثيرا من الجرحى يصرون على العودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بعد الشفاء.

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أفاد بذلك الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين".

وشدد الرئيس بوتين على أنه اضطر في بعض الأحيان أن يطلب من بعض هؤلاء العسكريين العودة إلى بيوتهم وعائلاتهم.


وقال رئيس الدولة: "يعود الكثيرون منهم لأداء الواجب في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لقد تحدثت مع بعضهم، وقبل ذلك مع العديد من المصابين. عند سؤالهم: ماذا بعد المستشفى. يؤكدون رغبتهم بالعودة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، إلى رفاقهم. عمليا يؤكد الجميع تقريبا ذلك".


وكمثال على ذلك، أشار الرئيس بوتين إلى 3 أشقاء يقاتلون في الجبهة على اتجاه زابوروجيه.


وأضاف بوتين: "ثلاثة! لقد اضطررت بالفعل إلى الاتصال بأكبرهم سنا، وقلت له: أنت الأكبر سنا بينهم، عليك اتخاذ القرار وإرسال أحد الإخوة إلى خارج منطقة القتال".


من جانبهم ذكّر المراسلون العسكريون، الرئيس بوتين بقصة مماثلة مع شقيقين من المظليين.


وقال الرئيس الروسي معلقا: "نعم، لقد مات شقيقه هناك. قمت بالاتصال به وقلت: أعتقد أنك بحاجة إلى الانتقال إلى مكان آخر لمواصلة الخدمة. فرد بالقول: لا ، لا أستطيع، لا بد لي من الانتقام لأخي".


وأشار بوتين إلى أنه اضطر حينها للقول: "هذا أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة"، ليأتي الرد: "حاضر".

 

RT

 




 

 


 

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