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السبت، 05-03-2022 04:45 م

بوتين: لا خطط لفرض حالة الطوارئ في روسيا

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الوكيل الإخباري-أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه لا يوجد خطط لفرض حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أن جميع من يشارك في العلميات العسكرية هم جنود محترفون وليسوا مجندين.

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وأشار الرئيس الروسي، خلال لقاء أجراه مع موظفي قطاع الطيران في روسيا: "الأحكام العرفية يتم إدخالها بموجب القانون في حالة الاعتداء الخارجي، بما في ذلك في مناطق محددة من الأعمال العدائية، لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون".

 

وتحدث الرئيس الروسي عن المتطوعين الذين توافدوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للذهاب إلى أوكرانيا، معربا عن امتنانه للاندفاع الوطني والرغبة في الدعم، لكنه أشار إلى أن مساعدتهم ليست مطلوبة في الوقت الحالي.

"أما بالنسبة للمتطوعين والشباب الذين يأتون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، فنحن ممتنون لهم على هذا الاندفاع الوطني، والرغبة في دعم الوطن، ودعم القوات المسلحة، ولكن ... مساعدتهم غير مطلوبة".

وقال بوتين: "المجندون لا يشاركون في العملية العسكرية في أوكرانيا ولا نخطط للقيام بذلك... ولا تخطط روسيا لإشراك أولئك الذين يشاركون في معسكرات التدريب في العملية الخاصة في أوكرانيا"، مؤكدا أن المشاركون في العملية العسكرية الخاصة من المقاتلين المحترفين فقط.

 

سبوتنيك

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