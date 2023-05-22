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الإثنين، 22-05-2023 11:43 ص

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ عن احتفاظ السلطات النمساوية بقناة اتصال غير رسمية مع روسيا، وتؤيد استمرار الحوار مع موسكو على الرغم من الصراع الأوكراني.

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جاء ذلك في مقابلة لشالنبرغ مع صحيفة "دي فيلت" نشرت اليوم الاثنين، حيث قال الوزير: "على الغرب أن يواصل الحديث مع روسيا، كما تفعل الحكومة الأمريكية"، ويرى الوزير أنه من الضروري استخدام المحافل الدولية لمزيد من المفاوضات مع روسيا، مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة، فيما يرى شالنبرغ في ذلك "مسؤولية دولية" تقع على عاتق الدول الغربية.

وأكد شالنبرغ أن فيينا تستمر في التواصل مع موسكو عبر قنوات غير رسمية، مضيفا أن "روسيا لم تختف من الخريطة وهي أكبر جار جغرافي للاتحاد الأوروبي وأكبر قوة نووية على هذا الكوكب".


وبحسب الوزير النمساوي، فإنه لا ينوي رفض المصافحة عند لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، لأن هذا مطلوب بموجب قواعد السلوك الدبلوماسي، وأضاف أن الأمر "سيكون صعبا للغاية" بالنسبة له، لكن ليس بإمكانه اختيار المحاورين، وبهذا الصدد صرح الوزير بأنه ربما سيلتزم بالحد الأدنى من متطلبات الآداب الدبلوماسية، وربما سيصافح الوزير "لفترة وجيزة، لا أكثر من ذلك".

 

RT

 




 

 


 

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