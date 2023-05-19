بوتين: روسيا تصدر كميات كبيرة من المنتجات العسكرية رغم العقوبات

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على الرغم من العقوبات والمنافسة غير العادلة من الغرب، تصدر روسيا كميات كبيرة من المنتجات العسكرية.

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جاء ذلك في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإنشاء نظام إدارة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية. ونُشرت البرقية على الموقع الإلكتروني للكرملين، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأضاف بوتين: «رغم ضغوط العقوبات غير المسبوقة والمنافسة غير العادلة من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، فإنك تعمل بنشاط على حل المهام المحددة، وتصدير كميات كبيرة من المنتجات العسكرية الروسية، مع الاهتمام المتواصل لتحديث مرافق الإنتاج، والقدرات الانتاجية وزيادة الأبحاث وإمكانيات التطوير».



وأعرب الرئيس الروسي، عن ثقته في أنّ أنشطة العاملين في مجال التعاون العسكري التقني الروسي، ستساهم في تعزيز مكانة روسيا ونفوذها على الصعيد الدولي، وخلق جو من الصداقة والثقة في العلاقات مع الحلفاء والشركاء كما ستساهم في النمو الاقتصادي للبلاد وتحسين رفاهية المواطنين الروس.

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