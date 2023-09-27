الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

الكرك: مراكز شبابية تنظم أنشطة وفعاليات لطلبة المدارس

بلدية إربد تزيل اعتداءات المحال التجارية على الشوارع في المدينة الصناعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

بيان مشترك حول لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن

النقابة تنعى وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

الملك يعزي ال بدير وال ميقاتي

شراكة استراتيجية تُعيد رسم معالم الأمن الرقمي: تمكين تُحدث ثورة في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني من خلال التأهيل والتشغيل

القصيدة التي أنشدت أمام الملك اليوم

الامن العام : 4 وفيات بحادث سير مروع

سهم شركة صينية عملاقة يهوي بعد تقارير عن رئيسها

الأربعاء، 27-09-2023 06:21 م

بوتين يمنح الجنسية الروسية للعالم السياسي الفرنسي إيمانويل ليروي

65143fb44c59b747da19ff48


الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا منح بموجبه الجنسية الروسية للعالم السياسي الفرنسي إيمانويل مارك أندريه ليروي، المعروف بمواقفه الداعمة لروسيا.اضافة اعلان


وفي عام 2021، افتتح في باريس مركز التحليل السياسي باسم "معهد 1717"، المتخصص في دراسة تاريخ العلاقات الروسية الفرنسية.

ليروي الذي ترأس المركز، قدم من خلال العديد من الفعاليات التي شارك فيها كخبير تقييمات عالية المستوى لأداء النظام الانتخابي الروسي، وغيره من الأنظمة الإدارية والسياسية الروسية، وعبر بشكل صريح عن آرائه تجاه علاقات الغرب مع موسكو.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
651457ac42360402c518efb6

القوات الروسية تواصل تدمير الآليات الأوكرانية على محور كليشيفكا في دونيتسك

65144e98423604059d556472

مصر.. بيان هام لحملة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فريد زهران

6514494c4236047f637372c1

عواصف تضرب جزيرة يونانية والحكومة تعطي الأولوية للتكيف مع آثار تغير المناخ

65143a4b4c59b74e76525246

ليبيا تقرر إنشاء صندوق لإعمار درنة والمناطق المتضررة وتصدر جملة من القرارات

6514357c4c59b746037baeaf

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية

6514257d4236047f3a68d90e

"حوار" بالقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند الحدود