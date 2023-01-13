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الجمعة، 13-01-2023 03:32 م

بوتين يوجه تعليمات وتوجيهات مهمة للحكومة الروسية

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الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من التعليمات والتوجيهات المهمة للحكومة والهيئات في روسيا لتنفيذها والنظر فيها في المستقبل القريب، وفيما يلي أبرزها:

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- النظر في مسألة تحسين الرقابة العامة على الانتخابات في روسيا.


- اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالأدوية لمعالجة العدوى (مختلف أنواع العدوى).


- بحلول يوليو المقبل، يجب النظر في مسألة فرض غرامات على الشركات بسبب تسريب البيانات الشخصية.


- بحلول مايو المقبل، يجب النظر في مقترحات حول تطبيق المسؤولية الجنائية على الأشخاص الذين يتعاملون بتمييز ضد الروس الذين يعيشون في الخارج.


- تقديم مقترحات لإعفاء الأطباء من الخدمة العسكرية في حال تم استدعاؤهم للخدمة في إطار التعبئة.


- إنشاء مركز خاص لتأهيل جرحى العملية الخاصة وتأسيس نظام لدعمهم.


- إجراء تقييم قانوني للاضطهاد غير القانوني للشخصيات العامة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في أوكرانيا.


- تقديم مقترحات لتطوير كتب مدرسية وكتيبات عن التاريخ والعلوم الاجتماعية، بما في ذلك التعليم الابتدائي.


- حتى مطلعمايو المقبل، اتخاذ إجراءات لمنع استخدام الأصفاد بحق النساء والأطفال والمتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.


- حماية سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون من الملاحقة الجنائية من قبل أوكرانيا لأسباب سياسية.


RT

 




 

 


 

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