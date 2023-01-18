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الأربعاء، 18-01-2023 02:34 م

بوشيلين يعلن عن أسر القوات الروسية لمرتزقة أجانب في سوليدار

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الوكيل الاخباري- أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية أسرت مرتزقة أجانب، في مدينة سوليدار، كانوا يشاركون في العمليات العسكرية إلى جانب قوات كييف.

وأضاف بوشيلين عبر القناة "الأولى" الروسية، "لا أستطيع تحديد العدد الدقيق للجنود الذين تم أسرهم، لكن يوجد بينهم مرتزقة أجانب، وربما يكون عدد المرتزقة المقتولين في ساحات القتال، أكبر بكثير من عدد الأسرى، إلا أن النظام الأوكراني يواصل إخفاء ذلك".

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وأوضح بوشيلين، أنه بالنظر إلى قوات الاحتياط الأوكرانية التي تم توزيعها في مدينة سوليدار للحفاظ على مواقعهم، فإن خسائر القوات الأوكرانية هناك تقدر بالآلاف، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من إحصاء خسائرها.

وفي الـ 13 من يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحرير مدينة سوليدار، مساء الـ 12 يناير.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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