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الخميس، 10-08-2023 01:51 م

بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي على حدودها مع بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك اليوم (الخميس) أنّ بلاده تعتزم نشر نحو عشرة آلاف جندي لكي تحمي بشكل «رادع» حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، حليفة روسيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وقال الوزير للإذاعة العامّة إنّ العملية ستشمل «نحو عشرة آلاف جندي، أربعة آلاف منهم سينخرطون مباشرة في عمليات مؤازرة لشرطة الحدود وستة آلاف على شكل تعزيزات».

 

وكان بلاشتشاك أعلن أمس (الأربعاء) أنّ الجيش البولندي سيرسل في غضون أسبوعين ألفي جندي إضافي لتعزيز الحدود مع بيلاروسيا، مشيراً إلى أنّ هذه التعزيزات ستنضمّ إلى ألفي عسكري منتشرين أساساً في هذه المنطقة.


وبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، حذّرت مؤخراً من خطر استفزازات مصدرها بيلاروسيا، وكذلك أيضاً من المخاطر المحتملة التي تشكّلها مجموعة «فاغنر» الروسية المسلّحة التي بات مقرّها في بيلاروسيا.


كذلك، تتّهم وارسو كلاً من مينسك وموسكو بالسعي مجدّداً لإرسال آلاف المهاجرين إلى أراضيها لإغراق الاتّحاد الأوروبي بهم وزعزعة استقرار المنطقة.

ووفقاً لحرس الحدود البولنديين، فقد حاول 19 ألف مهاجر دخول بولندا منذ بداية العام، مقارنة بـ16 ألفاً في عام 2022 بأكمله.


وخلال يوليو (تمّوز) الماضي، حاول أكثر من أربعة آلاف مهاجر عبور الحدود البولندية، وفق المصدر نفسه.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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