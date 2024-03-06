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الأربعاء، 06-03-2024 02:36 م

بوليتيكو: بوتين انتصر في حرب لم يثرها

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الوكيل الاخباري- اعتبرت صحيفة "بوليتيكو" أن حرب القمح بين بولندا وأوكرانيا صبّت في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنه لم يثرها، لكنه أبرز قوة روسيا كأكبر منتج ومصدر للحبوب في العالم.

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وكتبت الصحيفة: "الرابح الوحيد في الحرب التجارية بين الحليفين البولندي والأوكراني هو الرئيس بوتين، الذي يبرز قوة روسيا كأكبر مصدّر للحبوب في العالم".

وذكرت أنه بسبب الوضع المتأزم على الحدود بين أوكرانيا وبولندا بدأت كييف اتهام وارسو بمحاصرة الحبوب الأوكرانية والسماح بالدخول الحر للبضائع الروسية بملايين اليوروهات.

من جانبه حاول رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلقاء المسؤولين عن مشاكل المزارعين البولنديين والأوروبيين على روسيا، داعيا إلى فرض حظر على واردات الحبوب الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة: "لا توجد أي أدلة على صحة تأكيدات توسك بأن سبب مشاكل المزارعين البولنديين يعود إلى الواردات الروسية أو حتى الأوكرانية".

كما أشارت إلى أن دولة أوروبية أخرى هي لاتفيا، حاولت في يناير الماضي حشد حظر على استيراد المنتجات الزراعية في الاتحاد الأوروبي لكنها فشلت لأن الدول الأخرى في الاتحاد أعلنت أن ذلك سيكلفها الكثير".

وذكرت أن العقوبات الغربية لا تشمل المواد الغذائية الروسية خلافا للطاقة وعدد من المنتجات الأخرى، مشيرة إلى أن بلدان في الاتحاد الأوروبي كإسبانيا وإيطاليا لا تزالان بين المستوردين الرئيسيين للحبوب الروسية.

 




 

 


 

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