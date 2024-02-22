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الخميس، 22-02-2024 01:52 م

أورسولا فون دير لاين: مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة حاليا

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الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة بوليتيكو عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة حاليا.

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وقالت للصحيفة: "بحسب افتراضاتي، لن يكون الأمر جاهزا قبل الانتخابات الأوروبية، ولكن بعد ذلك، نظرا لتطور المواقف التفاوضية المختلفة، قد يستغرق ذلك بعض الوقت".

وأشارت إلى أن المفوضية الأوروبية "لا تزال تعمل على إطار المفاوضات، ومع بداية الصيف سنكون جاهزين".


وبحسب الصحيفة الأمريكية، قد يكون هذا بسبب استياء بعض دول الاتحاد الأوروبي من حقيقة أن المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى المجتمع ستتم مباشرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في الفترة من 6 إلى 9 يونيو القادم.


بالإضافة إلى ذلك، كان لاحتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأوروبية دور في ذلك على خلفية ارتفاع الواردات من الحبوب الأوكرانية.


وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن ترسل المفوضية الأوروبية البرنامج إلى دول الاتحاد الأوروبي للموافقة عليه "في غضون أسابيع قليلة"، ثم تتم مناقشته واتخاذ قرار ببدء المفاوضات.


هذا ويخشى الساسة الغربيون والأوكرانيون أنه في حال لم تكن هنغاريا جاهزة إلا بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، فقد تتمكن بودابست، التي ستتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من بروكسل في تموز، من إبطاء العملية الإضافية من خلال مناقشات مطولة.

 

RT

 




 

 


 

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