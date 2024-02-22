فرنسا تشكو من "تهديدات روسية" لجيشها في البحر الأسود والمانش

الوكيل الإخباري- اتهم وزير دفاع فرنسا سيباستيان ليكورنو، روسيا بـ"السلوك العدواني" تجاه قوات بلاده، مستشهدا بذلك بما قال عنها "تهديدات متكررة" على الحدود البحرية والجوية والمياه الدولية.

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وقال الوزير ليكورنو، على هواء محطة إذاعة RTL: "نشهد حاليا المزيد من السلوك العدواني، على سبيل المثال تجاه قواتنا المسلحة".



وأضاف: "كانت هناك محاولات روسية للسيطرة، وقبل شهر، هدد نظام الدفاع الجوي الروسي بإسقاط طائرات فرنسية فوق مياه البحر الأسود، علما أنها كانت في دورية فوق المنطقة الدولية".



وأردف ليكورنو: "قبل بضعة أشهر، دخلت سفينة حربية روسية إلى خليج المانش، على تخوم المياه الإقليمية مباشرة، لترهيب فرنسا.. روسيا تتخذ مرة أخرى موقفا عدوانيا بشكل خاص، روسيا تلعب بالحدود لغايات عدوانية". على حد تعبير وزير الدفاع الفرنسي.



وأشار أيضا إلى زيادة معدل الهجمات الإلكترونية المزعومة من روسيا، بما في ذلك الهجوم المعلوماتي الأخير على إحدى الشركات العسكرية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.



وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن "موسكو لن تهاجم دول الناتو".

وأضاف بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن هزيمة روسيا الاستراتيجية في النزاع مع أوكرانيا "أمر مستحيل"، لذا يجب عليها أن تفكر في خطواتها التالية، في حين أن روسيا الاتحادية "مستعدة للحوار".



روسيا اليوم