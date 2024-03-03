رئيسة الوزراء الإيطالية تعترف بالصعوبات القانونية في استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم امس السبت، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية.

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وقالت إن "استخدام الأصول السيادية لروسيا الاتحادية لضمان إعادة إعمار أوكرانيا هو أمر عادل من وجهة نظر فلسفية، ولكنه من وجهة نظر قانونية واقتصادية صعب. ويبدو لي أن اقتراح الاتحاد الأوروبي استخدام الفائدة من هذه الأموال المجمدة كان قرارا جيدا إلى حد ما، ويمكن عرض هذا القرار على المناقشة في مجموعة السبع".



وفي رأي رئيسة الوزراء الإيطالية، يمكن استخدام الأصول الروسية أيضا "لضمان القروض (المقدمة من الغرب لأوكرانيا)". وأضافت: "لكن هناك صعوبات قانونية واقتصادية موضوعية دونه".



وأشارت أيضا إلى أن النهج الأمريكي في استخدام الأصول الروسية مختلف إلى حد ما، لأن من الضروري أن نأخذ في الاعتبار "مكان تواجدها فعليا".



وفي الوقت نفسه، ترى رئيسة الوزراء الإيطالية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما تشير إليه قضية قيام الحزب الجمهوري الأمريكي بمنع حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا.

روسيا اليوم