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الأربعاء، 06-09-2023 09:56 م

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاربعاء، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

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وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عبد الله بن سهاج بن شبيب العتيبي، سعودي الجنسية، على قتل علي بن عيدان بن معزي الشمري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين في ظهره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيِّد من مرجعه".

وتابعت: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبد الله بن سهاج بن شبيب العتيبي، سعودي الجنسية، يوم الأربعاء بتاريخ 21 صفر 1445هجري الموافق 6 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

 




 

 


 

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