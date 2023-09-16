السبت 16-09-2023
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السبت، 16-09-2023 08:02 م

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار التحقيق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانها أنها قامت بـ3452 جولة رقابية، والتحقيق مع 340 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت الهيئة إيقاف 134 متهما، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فقد تم إطلاق سراح عدد منهم بكفالة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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