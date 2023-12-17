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مستجدات صفقة تبادل اسرى جديدة بين المقاومة والاحتلال

الأحد، 17-12-2023 10:04 م

بيان صادر عن دولة قطر

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الوكيل الاخباري - وصلت الدوحة، مساء اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنتها قطر بداية الشهر الحالي.

وسيتم بموجب المبادرة علاج 1500 من المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة في المستشفيات القطرية، إضافة إلى كفالة 3 آلاف من الأطفال الذين فقدوا والديهم في القطاع.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قبل قليل عن وصول مجموعة جديدة من الأشقاء المصابين من غزة إلى الدوحة على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية وبرفقة طاقم طبي ونائب رئيس لجنة إعمار غزة السفير خالد الحردان.

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