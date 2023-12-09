السيسي ونظيره الروسي يبحثان الاوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأوضاع الإقليمية، في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسيًا وإنسانيًا.

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واستعرض الرئيس المصري خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نظيره الروسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.

كما استعرض الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد