في مكالمة قوية وطويلة لـ50 دقيقة.. هذا ما قاله نتنياهو لبوتين

الوكيل الإخباري -

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أكدت "الحكومة الإسرائيلية،" حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، حيث عبر عن رفضه للتصريحات الروسية ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة، في مكالمة قوية وطويلة استمرت 50 دقيقة.وعبر نتنياهو في المحادثة مع بوتين، عن رفضه الشديد "للتعاون الخطير" بين روسيا وإيران، وفقا لبيان صادر من مكتبه.وقال نتنياهو لبوتين:" إن أي دولة كانت سترد مثل "إسرائيل" على مثل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.كما عبر نتنياهو عن تقديره لبوتين لبذل روسيا جهود لإطلاق سراح مواطنين روس مزدوجي الجنسية من بين الرهائن في غزة.وفي الختام، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من بوتين، الضغط الروسي على الصليب الأحمر للتمكين من زيارات إنسانية للرهائن في غزة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى باللوم في الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس على فشل الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط لسنوات.