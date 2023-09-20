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الأربعاء، 20-09-2023 07:41 م

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه.

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وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل سعد بن فريد بن محمد الشهراني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 05 ربيع الأول 1445 هجري الموافق 20 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

 




 

 


 

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