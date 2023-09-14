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الخميس، 14-09-2023 06:17 م

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

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الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن سعودي قتل شخصا بإطلاق النار عليه، في المنطقة الشرقية.

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وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم شخص، سعودي الجنسية، على قتل فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري عدة طلقات مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما.

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، يوم الخميس بتاريخ 29 صفر 1445 هجري الموافق 14 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

 




 

 


 

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