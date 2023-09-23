بيان هام للأردنيين المقيمين بالسعودية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على اكثر من 15 الف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الحملات الميدانية التي تنفذها الوزارة وذلك خلال أسبوع.



وحسب بيان الداخلية السعودية؛ تم ضبط أكثر من 9.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1882 مخالفاً لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.



وأشارت إلى أنه تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 44 ألف وافد مخالف.



ونوهت الوزارة بأنه تم إحالة أكثر من 38 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 10.5 ألف مخالف.

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