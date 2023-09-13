بيان هام من المغرب يكشف حقيقة وقوع حادثة جديدة

الوكيل الاخباري- نفى مصدر مطلع من عمالة أزيلال وسط المملكة المغربية، في تصريح لـ"هسبريس"، سقوط طائرة بنواحي جماعة واولى التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.



وأكد المصدر أن المعلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

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وأضاف أن السلطات هي المخولة بإصدار بلاغ في مثل هذه الأحداث إن اقتضى الأمر ذلك.



وصرح بأنه كمسؤول بالعمالة لم يتوصل بعد إلى خبر يؤكد وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه وفي حالة وقوعه سيتم الإعلان عن حيثياته.



وتداولت صفحات وحسابات شخصية على "فيسبوك" خبر يفيد بسقوط طائرة في نواحي جماعة واولى التي تبعد 40 كيلومترا عن مقر عمالة أزيلال.



هذا، وذكرت مصادر لـ"هسبريس" أن صوت انفجار مدوّيا وقع صباح اليوم فعلا على مرحلتين، الأولى اتسمت بالقوة، ما استدعى إخراج التلاميذ من الحجرات احترازا من وقوع ما لا تحمد عقباه، مشيرة إلى أن عددا من سكان المدينة غادروا بدورهم منازلهم بعد سماع الانفجار مجهول المصدر.