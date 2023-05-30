الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

8 مليون دينار.. صندوق التنمية والتشغيل يطلق برنامج تمويلي خاص بالمرأة

انخفاض مبيعات السولار في الأردن 16% في الثلث الأول من 2023

مدعوون لإجراء مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - أسماء

التربية تفتح باب التسجيل لبيع شقق سكنية - رابط

إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في إربد

العقبة الاقتصادية تُعلن عن توفر شواغر وظيفية - رابط التقديم

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تراجع الأسهم الأوروبية

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

الزراعة تدرس تعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

الثلاثاء، 30-05-2023 02:23 م

بيسكوف: هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هو رد فعل كييف على الضربات الروسية

6475d89942360467fa64a471


الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هو رد كييف على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع أن نظام كييف يرد بهجمات الطائرات المسيرة على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي على أحد مراكز صنع القرار.

وكانت أوكرانيا قد شنت صباح اليوم الثلاثاء هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت سكنية في موسكو، شاركت فيها 8 طائرات، تم إسقاط 5 منها بواسطة مضادات الطائرات، وتم إسقاط الثلاثة الباقية بواسطة معدات الحرب الإلكترونية

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
224727

بوتين يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

6475e994423604700c1a1c29

شويغو: طراد "ناخيموف" بصواريخ "تسيركون" سيبدأ مرحلة التجارب نهاية العام

6475f1104c59b715053c37c7

الجيش الروسي يعلن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

main_image5f4281b19ce47

الخارجية الروسية تعلق على أحداث كوسوفو

6475e62c423604075847c2cf

الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التركية

6475d14f4c59b718193a1d5d

إخلاء قرية سويسرية جراء خطر انهيار صخري

أخبار متعلقة
image - 2023-05-27T132919.094

ميدفيديف يقترح تقسيم أوكرانيا لإنهاء الحرب

647185e24c59b774891a24da

صحيفة ألمانية: كييف تطلب من برلين صواريخ قادرة على ضرب موسكو

_97660316_477833a3-2867-441d-8da2-328f5711a0f1

مصدر: أوكرانيا تخطط لتفجير نووي

image (18)

روسيا تنفي إسقاط أوكرانيا 6 صواريخ فرط صوتية

6457a6f0423604790d737c2c

"وول ستريت جورنال": الغرب يعتقد أن هجوم كييف سيساعد في الحوار مع روسيا

645258ba4c59b75996452200

موسكو تحظر تحليق الطائرات المسيرة بعد الهجمة الإرهابية على الكرملين