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الأربعاء، 13-09-2023 09:23 ص

بيونغ يانغ.. أنباء عن إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه البحر

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الوكيل الإخباري - أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، مضيفة أن جيش البلاد يجري تحليلا حول تفاصيل ونوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها.

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من جهتها قالت وكالة الأمن البحري اليابانية إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا.


وجاء في بيان صدر عنها: "وفقا لوزارة الدفاع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا يعتقد أنه باليستي. يطلب من جميع السفن والطائرات متابعة المعلومات، وفي حالة العثور على شظايا متساقطة، إبلاغ خدمة الأمن البحري، دون الاقتراب منها".


وهذا هو إطلاق الصاروخ الباليستي السابع عشر هذا العام. وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في 30 أغسطس الماضي.

 

وكان مدى تحليقهما 350 و400 كيلومتر، وارتفاع تحليقها 50 كيلومترا.

 

RT

 




 

 


 

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