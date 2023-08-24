الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

العقبة الاقتصادية توقف كامل خدماتها الالكترونية اعتباراً من اليوم

قتيل اسرائيلي و9 إصابات بانهيار صخري جنوب البحر الميت داخل الأراضي المحتلة

دعوة مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين

حبنكة: 35% انخفاض القوة الشرائية على المستلزمات المدرسية

الأردن بالمركز 88 عالمياً و 10 عربياً على مؤشر الحجم الاقتصادي العالمي لعام 2023

"هيئة الأسرى" تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسير يزن حناتشة

"الأسرى": زيادة أعداد المعتقلين تنذر بكارثة داخل السجون الإسرائيلية

العثور على جثة سبعيني في اربد .. والأمن يحقق

تعميم من أمانة عمان بشأن حافلات النقل العام

إصدار 275.5 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا حتى تموز

الخميس، 24-08-2023 08:54 ص

واشنطن تعتبر إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ "تهديدا"

64e6a6554236042d991201b1


الوكيل الإخباري - أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتبر إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ يحمل قمرا صناعيا، "تهديدا".

اضافة اعلان


وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية في حديث لوكالة "نوفوستي"، أمس الأربعاء: "ندعو كوريا الشمالية للامتناع عن مواصلة الأعمال المهددة، والانخراط في دبلوماسية جدية ومستقرة".

وأشار المسؤول إلى أن إطلاق القمر الصناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي إذ أن كوريا تستخدم أثناء إطلاقه تقنية الصواريخ الباليستية.


ودعت الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية للحوار.


وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ مع قمر صناعي للاستطلاع، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ مايو الماضي.


وتعتزم كوريا الشمالية تنفيذ عملية الإطلاق الثالثة في أكتوبر المقبل.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e7131c4c59b7084d5b7d20

مقتل جندي تركي في شمال العراق

308969

بريطانيا: بوتين قام بزيارة نادرة لمقر المنطقة العسكرية الجنوبية

64e66ebb4c59b712b52cbbca (1)

إيران: القبض على 3 عناصر من جماعة "جيش العدل"

64e6fe0942360451134012d0

تراجع منسوب السدود في إسطنبول

64e66ebb4c59b712b52cbbca

ترامب يسلم نفسه اليوم لسجن فولتن سيئ السمعة

64e6fb5c4c59b714466103f7

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تركيا

أخبار متعلقة
64cdfc784c59b7321169696d

موسكو: عمليتنا العسكرية في أوكرانيا مستمرّة بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية

1691159514500 (1)

موسكو تطالب واشنطن بتسهيل تنفيذ صفقة الحبوب وتصدير منتجاتها الزراعية

النيجر (1)

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الانقلاب في النيجر

64c51fe44236043eba1d1f25

بلينكن: شويغو زار كوريا الشمالية طلبا للأسلحة

image770x420cropped_1428 (2)

مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين

64c1256e4c59b77fd949c57c

رئيس "الدوما": واشنطن و"الناتو" ارتكبا خطأ فادحا بحربهما على روسيا