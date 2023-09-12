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الثلاثاء، 12-09-2023 02:27 م

بيسكوف: شويغو سيشارك في محادثات بوتين وكيم جونغ أون

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الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيشارك في محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب بيسكوف: "نعم، سيشارك".

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وأضاف أنه من غير المخطط عقد اجتماع منفصل بين وزيري الدفاع الروسي والكوري الشمالي.


وقام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بزيارة إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في نهاية يوليو الماضي.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية آنذاك إن هذه الزيارة أتت في إطار تعزيز العلاقات العسكرية وتمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين البلدين.

 

RT

 




 

 


 

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