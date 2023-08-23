كوريا الجنوبية تجري أول تدريبات للدفاع الجوي في 6 سنوات

الوكيل الإخباري - تستعد كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، لإجراء أول تدريبات للدفاع الجوي على مستوى البلاد منذ ست سنوات، في ظل زيادة التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

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وسيُطلب من المشاة الاحتماء ومن السائقين التوقف في بعض المناطق خلال التدريبات.



وتعد هذه التدريبات عنصراً رئيسياً في مناورات أولتشي السنوية للدفاع المدني، التي تقام بالتزامن مع تدريبات درع الحرية أولتشي التي بدأتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية يوم الاثنين، لتعزيز قدرة الرد على أي هجوم كوري شمالي أو أي حالات طوارئ أخرى.



وقالت وزارة الداخلية والسلامة، إن صفارات الإنذار من غارات جوية ستدوي في الساعة الثانية بعد الظهر لتطالب الناس بعدم الخروج إلى الشوارع لمدة 15 دقيقة تقريباً قبل تخفيف حالة التأهب.



ويتعين على المشاة التوجه مباشرة إلى ملجأ مخصص أو مساحة قريبة تحت الأرض، كما يتعين على السائقين في حوالي 200 منطقة في أنحاء البلاد التوقف على جوانب الطرق.

وسيُوجه الأشخاص فيما يقرب من 500 متجر ودار سينما وغيرها من المرافق العامة للقيام بالإخلاء. وستعمل المؤسسات الطبية ووسائل المواصلات العامة بشكل طبيعي.



وأعلنت بعض المراكز القريبة من تجمعات سكانية في سيئول، عن التدريبات المقررة بمكبرات الصوت أمس الثلاثاء، وطلبت من السكان اتباع التعليمات التي ستبثها الإذاعة.



وجاء في إعلان المراكز، أنّ التدريبات تهدف إلى الاستجابة بفعالية لغارة جوية حقيقية. لا تتفاجأوا ويرجى البحث على ملجأ قريب.



وقالت الوزارة، إن من المتوقع أن يواجه السكان في بعض المناطق المتاخمة لكوريا الشمالية سيناريوهات أخرى، تشمل التدريب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي ووضع كمامة للحماية من الغاز واستخدام حصص غذائية طارئة.

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