الأحد 03-12-2023
الوكيل الاخباري
 

بعدما خرجن من غزة.. أسيرات يطالبن حكومة نتنياهو بالافراج عن المتبقين

نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة لـ"تقليص" عدد سكان غزة

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: الاحتلال مستمر في بث رسائل لتهجير أهالي غزة

الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

41.9 سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في رام الله

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عين السلطان بأريحا

الصحة العالمية: تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة

الاحتلال يعتقل فتاة من بيت لحم

عاجل

محلل عسكري من رام الله لـ الوكيل: الاحتلال سيلجأ إلى وقف الحرب على غزة

الأحد، 03-12-2023 09:09 ص

بيونغ يانغ: الصدام الفعلي والحرب في شبه الجزيرة الكورية أصبحا مسألة وقت

656c14204c59b7092804bb4b


الوكيل الإخباري - حذرت بيونغ يانغ اليوم الأحد من أن الحرب أصبحت "مسألة وقت" في شبه الجزيرة الكورية بعد إلغاء اتفاقية خفض التوتر بين الكوريتين، مهددة بأن تواجه سيئول "انهيارا تاما" إذا قامت بأي عمل عدائي.

اضافة اعلان


جاء ذلك في مقال لمعلق عسكري كوري شمالي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في البلاد، حيث ألقى باللوم على سيئول في إلغاء الاتفاقية العسكرية الشاملة لعام 2018، التي دعت إلى سلسلة من الإجراءات العسكرية للحد من التوترات على طول الحدود بين الكوريتين.


وألغت كوريا الشمالية الاتفاقية فعليا الشهر الماضي بعد أن علقتها كوريا الجنوبية جزئيا، احتجاجا على إطلاق الأولى الناجح لقمر صناعي للاستطلاع العسكري. ومنذ ذلك الحين أعادت كوريا الشمالية بناء نقاط الحراسة ونشرت أسلحة نارية ثقيلة على طول الحدود.


وقال المعلق: "بسبب التحركات المتهورة والحمقاء التي قامت بها المجموعة الدُمية لإبطال الاتفاقية العسكرية بين الشمال والجنوب، فإنه تم خلق مواجهة عسكرية شديدة من جديد في شبه الجزيرة الكورية، تماثل في الخطورة ما كانت عليه قبل اعتماد الاتفاقية".


وأشار المعلق إلى أن اتفاقية 2018 كانت "الآلية الدنيا والخط الأخير لمنع الصراع العسكري العرضي في المنطقة الواقعة على طول خط ترسيم الحدود العسكرية حيث تقف قوات مسلحة ضخمة بأعلى كثافة وأكثر مواجهة حادة في العالم"، وأضاف: "لقد أصبح الصدام الفعلي والحرب في شبه الجزيرة الكورية مسألة وقت، وليس مسألة احتمال".


وقال أيضا إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي كان "حقا مشروعا وعادلا لدولة ذات سيادة"، وأنه ليس من المنطقي أن يعلق الجنوب الاتفاقية ردا على إطلاق القمر الصناعي غير المحظور بموجب الاتفاقية.


واعتبر أنه إذا كان إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يشكل انتهاكا لاتفاقية 2018، فإن إطلاق كوريا الجنوبية لقمرها الصناعي للتجسس العسكري لن يكون مختلفا، في إشارة إلى إطلاق أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري يوم الجمعة الماضي.


وأضاف "أن أي عمل عدائي من جانب المجموعة الدمية ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى تدمير بائس لجيش الدمى والانهيار التام لكوريا الجنوبية".


واعتبر المعلق الكوري الشمالي، أن "الوضع العام يثبت مرة أخرى صحة اختيار كوريا الشمالية التي مضت قدما في تعزيز ردع الحرب النووية وتحديث القوات المسلحة"، محذرا من أن "المحرضين الذين أبطلوا الاتفاق العسكري بين الشمال والجنوب بشكل كامل سيدفعون ثمنا باهظا".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1140525

الجيش الأمريكي سينشر صواريخ متوسطة المدى بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

زاباروجيا

الجيش الروسي يصد هجمات شنتها ثلاثة ألوية أوكرانية

thumbs_b_c_76e39a0b85089842158a2750fda50ba4

رئيس مجلس النواب الأمريكي يؤكد ضرورة عزل بايدن

ز

فيديو - المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

thumbs_b_c_82e7488d5ab02178c87afd3af16e33e5

الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله

656b2b864c59b77bc2474825

الجيش الإيراني يزيح الستار عن غواصة مسيرة قادرة على تدمير الألغام

أخبار متعلقة
1

كوريا الشمالية تعلن بدء قمرها الصناعي بتصوير قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول

1699970752386.jfif

بري وميقاتي: لبنان متمسك باليونيفيل

WhatsApp Image 2023-11-06 at 12.59.35 AM

وزير الخارجية الإيراني يحذر من فتح جبهات جديدة

000_33AR9UG

وصول مدير المخابرات الأميركية إلى إسرائيل

bb0wTegPjJduT_1699200093

تصريح للجيش الإسرائيلي بشأن قصف مركبة مدنية في لبنان

thumbs_b_c_9d5f7e52e6e7b8207d8c46c1119043dd

الشعب المغربي يخلد غداً ذكرى المسيرة الخضراء لبلاده