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الأحد، 11-06-2023 02:44 م

تايوان تدفع بمقاتلات بعد عبور طائرات حربية صينية مضيق تايوان

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الوكيل الإخباري - دفع سلاح الجو التايواني بمقاتلات اليوم (الأحد)، بعد رصد عبور 10 طائرات حربية صينية الخط الأوسط لمضيق تايوان، وقالت وزارة الدفاع التايوانية أيضاً إن 4 سفن حربية صينية قامت بدوريات قتالية.

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وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تعلن فيها تايوان رصد أنشطة عسكرية لبكين بعدما حلقت 37 طائرة عسكرية صينية يوم الخميس، في نطاق منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة قبل أن يتوجه بعضها لاحقاً نحو منطقة غرب المحيط الهادي.


وتعد الصين تايوان التي تحكمها حكومة منتخبة ديمقراطياً جزءاً من أراضيها.

 

وعمدت بكين على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى إرسال قواتها الجوية للتحليق قرب الجزيرة، ولكن ليس داخل المجال الجوي الإقليمي لها.


وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان قصير، إنها رصدت 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، من بينها مقاتلات من طرز مختلفة وقاذفات.


ولم تحدد الأماكن التي حلقت فوقها تلك الطائرات، لكنها قالت إن 10 منها عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين، وكان بمثابة حدود غير رسمية في السابق. وتقول الصين إنها لا تعترف بهذا الفاصل وتعبر قواتها الخط الأوسط على نحو منتظم منذ العام الماضي.


وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل، أن 4 سفن تابعة للبحرية الصينية كانت تشارك أيضاً في «دوريات مشتركة للجاهزية القتالية».


وتابعت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة ونشرت سفناً وأنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع، مكررة صياغة تستخدمها عادة عند شرح طريقة ردها على الأنشطة العسكرية الصينية.

 

الشرق الأوسط


 




 

 


 

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