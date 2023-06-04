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الأحد، 04-06-2023 09:43 ص

البنتاغون: قلقون حيال تصرفات الصين "الخطرة بشكل متزايد" في آسيا

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الوكيل الإخباري - نددت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأحد بما وصفته التصرفات "الخطرة بشكل متزايد" للجيش الصيني في آسيا، بعد حادثتين بين قوات البلدين في الأيام الأخيرة. 

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وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر الذي يحضر مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مؤتمرا أمنيا في سنغافورة: "ما زلنا نشعر بقلق إزاء الأنشطة الخطرة والإكراهية بشكل متزايد لجيش التحرير الشعبي في المنطقة، بما في ذلك خلال الأيام الأخيرة". 

تأتي هذه التصريحات بعد حادثتين بين القوات الأمريكية والصينية في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي خلال الأيام العشرة الماضية. 


واتهمت البحرية الأمريكية أمس السبت سفينة صينية بالإبحار بشكل متعرج "خطير" حول إحدى مدمراتها التي كانت تبحر في مضيق تايوان مع سفينة كندية.


ولم تأت الصين على ذكر هذه الحادثة لكنها اتهمت الولايات المتحدة وكندا بالتسبب "عمدا باضطرابات في مضيق تايوان" الذي تطالب بحقوق سيادية فيه.


واتهمت واشنطن أيضا طيار مقاتلة صينية بإجراء "مناورة عدوانية غير مبررة" قرب طائرة استطلاع أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي في 26 مايو، غير أن الجيش الصيني قال إن الطائرة الأمريكية "توغلت عمدا" في منطقة تدريب عسكرية صينية "لإجراء عمليات استطلاع".


وتزامنا مع تصريح البنتاغون، حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو اليوم الأحد، من مؤتمر سنغافورة أيضا، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في "زوبعة" من الصراعات.

 

RT

 




 

 


 

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