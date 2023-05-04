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الخميس، 04-05-2023 01:41 م

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

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الوكيل الإخباري- يتأهب ملايين الناس عبر المملكة المتحدة وغيرها من بلدان العالم لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي احتفالات رمزية تجمع بين المراسم الدينية ومظاهر الأبهة.

ستقام المراسم في كنيسة وستمنستر في السادس من مايو/أيار، وسوف يصبح تشارلز، الذي سيتم تتويجه هو وزوجته الملكة القرينة كاميلا، الملك رقم أربعين الذي يتوَج هناك منذ عام 1066.

وسوف يشهد ذلك اليوم المهيب احياء تقاليد وعادات تعود إلى أكثر من 1000 عام مضى. وفيما يلي مجريات ذلك اليوم كما هو متوقع.

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سوف تبدأ الاحتفالات الرسمية بموكب من قصر باكينغهام إلى كنيسة وستمنستر، حيث سيسمح لعامة الشعب بدخول مناطق مشاهدة الموكب في الساعة السادسة صباحا.

 

سوف تصطف الحشود على جانبي طريق "ذا مال" (The Mall) المقابل للقصر، كما سيتم توجيه الناس إلى المواقع الرسمية التي ستوضع بها شاشات عرض كبيرة لنقل الاحتفالات في متنزهات هايد بارك وغرين بارك وسانت جيمس بمجرد امتلاء جانبي الطريق.


وقد نُصبت أمام قصر باكينغهام مقاعد مخصصة للضيوف المدعوين، بمن فيهم قدامى المحاربين وعاملون بخدمات الرعاية الصحية الوطنية ورعاية المسنين وذوي الإعاقات.


وفي صباح يوم السبت، سوف يتجمع نحو 200 من أفراد القوات المسلحة، أغلبهم من وحدة سلاح الفرسان الملكية التي ستشارك في الموكب من كنيسة وستمنستر.


كما سيصطف 1000 آخرون من أفراد القوات المسلحة على جانبي الطريق، لكن الموكب بأكمله سوف يكون أصغر بكثير من نظيره عام 1953 الذي كان من بين من شارك فيه أفراد من أسر ملكية لبلدان أخرى ورؤساء وزراء دول الكومنولث.

 

سوف يبدأ الموكب من قصر باكينغهام ويسير عبر "ذا مال" باتجاه ميدان الطرف الأغر، ثم طريق وايتهول وشارع البرلمان، إلى أن يصل إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر.


وفي خروج على التقاليد، سوف يجلس الملك تشارلز في عربة اليوبيل الماسي الملكية وليس في العربة الذهبية الملكية الأقدم.

 

بي بي سي

 

 




 

 


 

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