السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

عقاب قانوني غريب على رجل رمى خمس 5 بيضات على الملك تشارلز

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السبت، 15-04-2023 01:54 ص

عقاب قانوني غريب على رجل رمى خمس 5 بيضات على الملك تشارلز

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الوكيل الإخباري - أفاد المدعون أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما أُدين بتهمة السلوك التهديدي بعدما ألقى حوالي خمس بيضات على الملك تشارلز في نوفمبر تشرين الثاني عند زيارته إلى يورك في شمال إنجلترا.

وقال الادعاء العام الملكي إن باتريك ثيلويل حُكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا مع "العمل 100 ساعة من دون أجر"، وذلك بعد أن حكمت محكمة يورك الابتدائية بإدانته.

قال نيك برايس، رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب، في بيان "لم يُظهر ثيلويل أي ندم بعد إلقاء القبض عليه وواصل عزمه على رشق فخامة الملك بالبيض".

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وأضاف "هذا سلوك قائم على التهديد وغير مقبول ولن يتم التسامح معه". ( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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