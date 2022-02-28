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الإثنين، 28-02-2022 02:10 م

تحذيرات للمصريين في أوكرانيا: تجنبوا هذه المعابر الحدودية

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الوكيل الإخباري-أطلقت السفارة المصرية في كييف تحذيرات للمصريين العالقين في أوكرانيا من التوجه لـ4 معابر حدودية مع بولندا، موضحة أنها تشهد تكدسا كبيرا من راغبي العبور، مما قد يعرضهم لمشاكل.

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وأرسلت السفارة لأعضاء الجالية المصرية صورة بأسماء المعابر الحدودية التي يمكنهم التوجه إليها بين أوكرانيا وبولندا، ووضعت نقاطا حمراء أمام 4 من تلك المعابر.




وقالت السفارة في التعليمات المرسلة لأعضاء الجالية المصرية: "تجنبوا نقاط الحدود التي أمامها نقطة حمراء على الحدود البولندية لأنها مزدحمة جدا".

 

وأضافت أنه: "بالنسبة للمصريين المتواجدين في مدينة خاركيف يمكنهم استخدام القطارات يوم الإثنين إلى مدينة لفيف" غربي أوكرانيا.


ونبهت السفارة كذلك إلى أنه تم فرض حظر تجول في مدينة خاركيف من الرابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وأن هناك دوريات أمنية ستدقق في أوراق المارة بالشوارع لوجود الكثير من الغرباء داخل المدينة.


وطالبت السفارة المصريين بعدم التجول في شوارع المدينة في مجموعات تزيد عن شخصين، فضلا عن ضرورة حمل الأوراق الثبوتية وتجنب استفزاز قوات الأمن.

وكان السفير المصري في أوكرانيا أيمن الجمال قد كشف في وقت سابق عن مفاوضات تجريها السلطات المصرية مع نظيرتها الروسية، بهدف تأمين خروج المصريين من مدن شرق أوكرانيا.


وأكد السفير كذلك أن "السفارة المصرية في بولندا أفادت بأنه بالتنسيق مع السلطات البولندية سيسمح بالدخول لغير الحاملين جوزات سفر سارية، على أن تقوم السفارة المصرية في بولندا بإصدار وثائق سفر مؤقتة لهم تمكنهم من العودة إلى مصر".


وأوضح كذلك أن "الجانب البولندي أعلن أمكانية استخدام الموصلات العامة في أنحاء بولندا مجانا لكافة العابرين من الحدود الأوكرانية".


وطالب السفير المصري في كييف أبناء الجالية المصرية المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية بموافاة السفارة المصرية بسلوفاكيا علي رقم الطوارئ، حتى يتسنى حصر أعداد المصريين في سلوفاكيا، وترتيب عمليات الإجلاء الجوي إلى مصر في أقرب وقت.

 

سكاي نيوز

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