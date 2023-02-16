الخميس 16-02-2023
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تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

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الخميس، 16-02-2023 09:23 ص

تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

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الوكيل الاخباري- تشهد المملكة العربية السعودية أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، هي التاسعة منذ دخول فصل الشتاء.

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وقال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني: الْبسوا ولبّسوا عيالكم.. أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قوية، وهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام، تُسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية، إلا أن يصرفها الله".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "تبدأ من الخميس 25/ 7/ 1444هـ ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب، وتستمر حتى الاثنين 29 رجب، ثم يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة، مع تشكّل الصقيع على الشمالية وشمال الوسطى".

وأشار إلى أنه متوقع أن تسجل الحرارة الصغرى في المملكة السعودية:

- الشمالية من واحد تحت الصفر إلى واحد.

- الوسطى والمرتفعات بين 3 و9.

- الشرقية والمدينة بين 5 و14.

- مكة بين 15 و20.

- جازان بين 22 و24°C.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.

كما توقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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