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الخميس، 04-03-2021 11:08 م

تحذيرات من محاولة جديدة لاقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، وضع قواتها في حالة تأهب قصوى حول مبنى الكونغرس "الكابيتول" خوفا من محاولة جديدة لاقتحامه.
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جاء ذلك بعد أن كشفت المخابرات الأمريكية عن "مؤامرة محتملة" من قبل جماعة مسلحة لاقتحام مبنى الكونغرس مجددا، بعد شهرين من اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، رفضا لإعلان فوز الرئيس الحالي جو بايدن، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وعلى إثر التهديدات الأخيرة، تراجع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" طلبا لتمديد بقاء قوات الحرس الوطني المعنية بحماية مبنى الكونغرس حتى 60 يوما بعد تاريخ انتهاء مهمتهم المقرر في 12 مارس/ آذار الجاري.

 




 

 


 

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