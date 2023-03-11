تحذير بالبعد 7 كيلومترات عن الفوهة.. ثوران بركان في إندونيسيا

الوكيل الإخباري - أطلق جبل "ميرابي" في إندونيسيا على الحدود بين إقليمي "جاوة الوسطى" ويوجياكارتا" سحبا ساخنة، بعد ظهر اليوم السبت، باتجاه نهر "كراساك".



وبدأ البركان في إطلاق السحب الساخنة في الساعة الثانية عشرة و12 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكره رئيس مركز "أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية"، أجوس بودي سانتوسو، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

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ونصح المركز في بيان رسمي اليوم السبت المواطنين بالابتعاد عن المناطق الخطيرة (فوهة الجبل).



وطلب المركز من المواطنين البقاء على مسافة سبعة كيلومترات من فوهة جبل "ميرابي"، في منطقة تدفق نهري "بيبينج" و"كراساك".



وطبقا لما تم رصده ما بين الساعة السادسة صباحا و12 مساء بالتوقيت المحلي اليوم السبت، سجل المركز إطلاق حمم بركانية، على مسافة 1500 متر إلى الجنوب الغربي.

البيان