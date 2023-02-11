الجيش النمساوي يعلق عملياته الإغاثية في تركيا بسبب "الوضع الأمني"

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش النمساوي اليوم السبت، أنه علق عمليات الإنقاذ في تركيا المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى "الوضع الأمني" في المكان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".



وقال متحدث في فيينا للوكالة إنه "وقعت اشتباكات بين مجموعات" من دون ذكر مزيد من التفاصيل، موضحا أن الجنود احتموا في قاعدة بولاية هطاي "مع منظمات دولية أخرى بانتظار التوجيهات".

اضافة اعلان



ووصل 82 عسكريا نمساويا من وحدة الإغاثة الخاصة (وحدة الإغاثة في حالات الكوارث التابعة للقوات النمساوية) إلى هطاي الثلاثاء الماضي ومعهم 45 طنا من المعدات، وتمكنوا من إنقاذ تسعة أشخاص من تحت الأنقاض، وفقا لبيان صدر أمس الجمعة.



وقال المتحدث إن عودة الجنود إلى النمسا لا تزال مقررة الخميس المقبل لكن "الوضع قيد الدراسة".

RT