تحذير بريطاني: عواقب وخيمة بانتظار روسيا إذا غزت أوكرانيا

الوكيل الإخباري-حذرت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، روسيا من "عواقب اقتصادية وخيمة" في حال قامت بغزو أوكرانيا.

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وقالت تراس إن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بمدينة ليفربول، في مطلع الأسبوع، سيظهر الوحدة بين المجتمعين، وسيوضح أن القيام بمثل هذه الخطوة سيكون "خطأً استراتيجياً".



وأضافت تراس أن على بريطانيا وحلفائها "ردع روسيا عن اتخاذ هذا المسار".

وتتصاعد التوترات مع حشد موسكو قواتها عند الحدود مع أوكرانيا. غير أن الكرملين نفى وجود أي مخطط للغزو.

وكررت تراس تحذيرات سابقة صادرة عن الولايات المتحدة وحلفائها، وقالت إن مجموعة السبع "ستكون قوية في موقفنا ضد العدوان...في ما يتعلق بأوكرانيا".

وأضافت: "إن اتخذت روسيا مثل تلك الخطوة، سيكون ذلك خطأً استراتيجياً، وستكون هناك عواقب وخيمة على روسيا".



وتابعت تراس قائلة: "ما سنفعله مطلع الأسبوع هو العمل مع حلفاء يشاركونا تفكيرنا، لتوضيح ذلك".



ولأوكرانيا حدود مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي. لكن باعتبارها جمهورية سابقة بالاتحاد السوفيتي، فإن لها علاقات اجتماعية وثقافية وثقية مع روسيا.

وكانت روسيا اتهمت أوكرانيا بالاستفزاز، وطالبت بضمانات بشأن عدم توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً، وعدم نشر أسلحة بالقرب من روسيا.



بي بي سي