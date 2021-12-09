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الخميس، 09-12-2021 05:00 م

روسيا: مضطرون للرد بصرامة على تصرفات الناتو

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الوكيل الإخباري-أكدت روسيا أنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو الذي يسعى إلى التمركز العسكري على حدودها، محذرة من إمكانية تكرار الأوضاع التي تشكلت خلال "ازمة الكاربي" خلال الحرب الباردة.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "الأوضاع بالنسبة إلينا تفاقمت حقا لأن منافسينا وخصومنا خرقوا بشكل سافر الالتزامات والتعهدات التي قدموها لنا سابقا. ويدور الحادث عن منع الأنشطة العسكرية بجوانبها المختلفة قرب حدودنا ومنع المتمركز العسكري الفني من قبل خصومنا في الأراضي والمياه المناسبة، وهو الأمر الذي تشهد حدوثه أكثر فأكثر".


وشدد ريابكوف في هذا السياق على أن روسيا تعتبر أمرا ضروريا "تنحية التهديد" العسكري النابع عن الناتو من حدودها.


وأشار ريابكوف إلى أن روسيا "مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الولايات المتحدة والناتو" بالقرب من حدودها، مبينا: "لا يوجد هنا عنصر تهديد، هناك فقط تحذيرات".

 

روسيا اليوم

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