روسيا : العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تتطور بالاتجاه الخاطئ

الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، عن أن العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتطور بالاتجاه الخاطئ، مبينة أن الإدارة الأميركية تواصل موقفها غير الودي اتجاه روسيا.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي : "علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية الأميركية تتطور بشكل غير سليم وخاطئ، وهذا ليس ذنب روسيا، حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية". وأضاف ريابكوف :"الإدارة الأميركية تواصل موقفها غير الودي علانية، ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف، كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا".

بترا