الجمعة 10-12-2021
الوكيل الاخباري

مصدر رسمي لـ الوكيل: أوميكرون لم يتحور محلياً وهذا الطرح غير علمي

الأمن : القاء القبض على قاتل عشريني في إربد

عجلون: إزالة اعتداء على الشارع العام في بلدية كفرنجه

المفوضية الأوروبية: المتحور أوميكرون موجود في جميع دول الاتحاد تقريباً

رئيس فايزر: جرعة رابعة من اللقاح لمحاربة أوميكرون

لجنة الأوبئة تحذر من متحور دلتا أكثر من أوميكرون

140 ألف شخص تلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في المملكة

الجامعة العربية تؤكد تواصل عملها من أجل حماية حقوق الإنسان

رئيس الفريق البحثي يوضح بشأن تمحور أوميكرون محليا

الصحة تعلن اسماء مراكز التطعيم السبت

الجمعة، 10-12-2021 07:15 م

روسيا : العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية تتطور بالاتجاه الخاطئ

فرنسا


الوكيل الإخباري - أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، عن أن العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتطور بالاتجاه الخاطئ، مبينة أن الإدارة الأميركية تواصل موقفها غير الودي اتجاه روسيا.

اضافة اعلان


وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي : "علينا أن نعترف بأن وضع العلاقات الروسية الأميركية تتطور بشكل غير سليم وخاطئ، وهذا ليس ذنب روسيا، حيث تراكمت العديد من العوامل السلبية". وأضاف ريابكوف :"الإدارة الأميركية تواصل موقفها غير الودي علانية، ويتجلى ذلك من خلال فرض العقوبات التي لا تتوقف، كما يتم توجيه اتهامات لا أساس لها ضدنا".

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock_26325989_medium_2_Signature

الصحة المصرية تحذر من الإبرة السحرية لعلاج نزلات البرد -صورة

OIP (3)

نيوزلندا تستعد لمنع شبابها من التدخين نهائيا في العام المقبل

مغادرون

دراسة: أكثر من 77 ألف مواطن لبناني غادروا البلاد منذ بداية العام

جامعة الدول العربية

الجامعة العربية تؤكد تواصل عملها من أجل حماية حقوق الإنسان

فضاء

ناسا تكشف عن 5 أشياء غريبة تحدث في الفضاء الخارجي

61b3382742360445ac7dfc81

السعودية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر ميناء جدة

أخبار متعلقة
images

روسيا: مضطرون للرد بصرامة على تصرفات الناتو

1014198679_0_264_4256_2567_1000x541_80_0_0_6d644cf9b93ce899212f11c0013d5f0b

موسكو: 95 % من منصات الصواريخ النووية جاهزة للاستخدام القتالي

1044521151_0_270_1527_1129_1920x0_80_0_0_31805801e122b6fabf9f9b52dcb4b89c

إعلان هام من السفارة السورية لدى روسيا

1035297512_0_559_2238_1966_1920x0_80_0_0_22bd2d69c3622e1071fd6ffbc00205bc

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

8f8031c256fee069e82989af35b9e478

موسكو: تدمير قمر صناعي روسي لم يكن موجها ضد أي جهة

1-1478323

طبول الحرب تدق في البحر الأسود.. موسكو تحذر واشنطن