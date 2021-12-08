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الأربعاء، 08-12-2021 01:03 م

تحذير عاجل في مصر بعد وصول عاصفة ترابية إلى سماء القاهرة

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الوكيل الإخباري-تشهد سماء محافظات القاهرة الكبرى وصول العاصفة الترابية، حيث يشهد الجو حالة من انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة لوجود الرياح المحملة بالأتربة.

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ووصلت العاصفة الترابية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية في السماء وغياب الشمس عن السطوع في موعدها بسبب العاصفة التي تغطي سماء القاهرة الأن.


وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد اليوم والتي تشمل نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، حيث تشهد البلاد نشاط الرياح المحمل بالرمال والأتربة جنوبية غربية، تجلب كتلا هوائية محملة بالرمال من الصحراء الغربية.


كما أوضحت شاكر في تصريحات تلفزيونية اليوم حدوث اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية نتيجة لارتفاع الموج بالبحر المتوسط، إذ يصل اليوم لـ5 أمتار لذلك جرى إغلاق بوغاز الإسكندرية أمس، حيث وصل ارتفاع الموج اليوم لـ4 أمتار.


وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التأثير الأكبر في القاهرة الكبرى اليوم سيكون لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما أن محافظات وسط وشمال الصعيد، ستتأثر بنشاط الرياح، وبالتالي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشمل كل المحافظات لكن تختلف من منطقة لأخرى.


وكشفت شاكر عن ذروة نشاط الأتربة، قالت إنها تستمر منذ الصباح حتى فترة الظهيرة، وبعد فترة العصر، تبدأ الرؤية الأفقية في التحسن وتهدأ سرعات الرياح، منوهة بأن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة اليوم فقط، وبداية من غدًا الخميس هناك استقرار تام في الطقس.

 

روسيا اليوم

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