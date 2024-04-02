الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي بمقتل أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بغزة

أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي

الذهب عالمياً يواصل صعوده ويقترب من تحقيق قمة قياسية جديدة

قفزة جديدة على أسعار الذهب في الأردن

أطباء بلا حدود: شعرنا بذهول من الدمار بمستشفى الشفاء

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال القدس المحتلة

بعد تخفيض الديزل.. رفع أسعار الطحين المدعوم الموحد 1.4 دينار للطن

مكافآت وحوافز متقاعدي دائرة قاضي القضاة على طاولة النواب الثلاثاء

واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق بمقتل متطوعين أجانب

النفط عالمياً يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة

الثلاثاء، 02-04-2024 10:40 ص

تحذير لسكان موسكو من صيف حار في عام 2024

660b99ee4c59b718b1154c7f


الوكيل الإخباري - يشير ألكسندر إيلين الخبير في مركز الأرصاد الجوية، إلى أنه على الرغم من أن عام 2023 شهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذا العام قد يكون أكثر دفئا.

ووفقا له، لا يزال احتمال حدوث حرارة غير طبيعية هذا العام وما يرتبط بها، حتى الآن مجرد افتراض، يستند إلى البحث العلمي، وكذلك إلى تاريخ الملاحظات طويلة المدى.

اضافة اعلان


ويشير إلى أن مدة الأيام الحارة في منطقة موسكو ووسط روسيا لا تزيد عن أسبوعين، ولكن في السنة الماضية استمرت ثلاثة أسابيع، حيث بقيت درجة حرارة الهواء 25-30 درجة مئوية، وفي بعض الفترات كانت أعلى.


ووفقا له، هذه الأرقام القياسية مرتبطة بظاهرة النينو. لأن جميع هذه التغيرات تستند على نشاط تيارات النينو الدافئة، التي في الواقع نشطة دائما ولا تختفي أبدا. ولكن خلال فترات معينة ترتفع درجة حرارة الهواء فوق المحيط الذي تمر فيه ولا تنخفض لفترة طويلة. بناء على ذلك، هناك احتمال أن تكون فترة الطقس الحار والجاف هذا الصيف في وسط روسيا طويلة جدا - بالتأكيد ثلاثة أسابيع على الأقل. ويحذر من احتمال تجاوز مدتها مدة الصيف الماضي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
660bbc0c42360404c519a413

دونيتسك: قوات كييف تفقد سيطرتها الاستراتيجية على مدينة تشاسوف يار

660bbd1e4c59b72c3d080138

منح السيسي جائزة بطل السلام

660bb23542360420c434a93e

روسيا: منفتحون على الاتصالات مع "الناتو"

660bb8bb4c59b728b300d2a5

الصين تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

660b98d04236043205577097

الأمن الروسي يحبط تهريب متفجرات من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

_copyUntitled-1-8

صور- أبرز الأسماء الإيرانية التي اغتالتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة

أخبار متعلقة
657aa3f742360464b57b4f8c

الأمم المتحدة تحدد العام الأكثر دفئا على الإطلاق منذ 174 عاما

65ee80de423604449c7a595e

تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

65e7fee24c59b72dd1231577

صحيفة تركية: الغرب يشن حربا "تخريبية" ضد روسيا

65e814524236040fb934bde4

إيلون ماسك على رأس قائمة الرعاة المحتملين لحملة ترامب الرئاسية

65e6d3824c59b763b4556858

الصين تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحطة القمرية الدولية

19_2023-638179810382262622-226

العراق.. 25 حكم إعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي