الأربعاء 2025-06-25 06:15 م
 

الخدمات الطبية الملكية: الخميس عطلة في كافة مستشفياتنا ومراكزنا الطبية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الأربعاء، 25-06-2025 05:20 م

الوكيل الإخباري-   تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الخميس الموافق 26/6/2025 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

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وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

 
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