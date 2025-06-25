الخدمات الطبية الملكية: الخميس عطلة في كافة مستشفياتنا ومراكزنا الطبية

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الخميس الموافق 26/6/2025 عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

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