تحذير من التسمم بالفسيخ في مصر

الوكيل الإخباري - اعتاد المصريون في المناسبات المختلفة تناول وجبة الفسيخ، وهو نوع من أنواع السمك المملح، والذي ينشط بيعه في فترات الأعياد، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك يكثر الحديث عن الفسيخ وكيفية التناول الآمن له.

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وبحسب المركز القومي للسموم فإن الدولة المصرية تتكبد ملايين الجنيهات كل عام لتوفير الحقن الخاصة بعلاج حالات التسمم الناجمة عن تناول الفسيخ.

من جانبها قالت الدكتورة شيرين زكي وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تناول الفسيخ من الممكن أن يؤدي للتسمم البولتيزمي، وهذا النوع من التسمم يسبب شللا في العضلات الرخوة ومنها عضلات التنفس وليس له ترياق، ويصعب جدا إنقاذ المصاب لو مر وقت على إصابته.



الفسيخ الصالح للأكل والفسيخ الضار

وأضافت الدكتورة زكي أن: "البعض يستغرب من حديثي عن وجود فسيخ صالح للأكل وفسيخ غير صالح، ويعتقدون أن الفسيخ هو سمك متحلل وبه نوع من التعفن، وهذا كلام يدل على جهل بهذا الموضوع، فالفسيخ يعتمد في تصنيعه على التخمر وليس على التعفن والتحلل، وهناك فارق كبير بينهما، فعملية التخمر هي قيام بكتيريا غير ضارة بالتكاثر وإطلاق أحماض تعمل على نضج الأنسجة، أما التحلل فهو أمر آخر تسببه بكتيريا ضارة تدخل في إطار التسمم الغذائي، وحتى البكتيريا النافعة في ظروف تخزين غير ملائمة أو تصنيع ملوث أو استخدام مادة غذائية غير صالحة للتصنيع، تنقلب إلى بكتيريا ضارة".



وبينت أن: "الفسيخ الذي نشتريه يتأثر بظروف التصنيع وظروف التخزين، وفي الماضي كان يتم تخزين الفسيخ في البراميل الخشب، وهي كانت أفضل الطرق لذلك، بسبب سماحها بدخول الهواء للفسيخ، فالتسمم البولتيزمي الغذائي يكون ببكتريا لا هوائية تُعرف باسم كولستريديم بوتيلينيم (Clostridium botulinum)، وهي تنمو في ظروف لا يتوفر فيها الهواء والأكسجين، وبالتالي تخليل الفسيخ في الصفائح المعدنية والأواني محكمة الغلق، مع وجود تلوث وعدم نظافة من الأساس في المنتج يؤدي للتسمم البولتيزمي، وهو من أنواع التسمم الخطيرة جدا، لأنه يؤثر على العضلات الرخوة والمراكز العصبية ويبدأ بدوار ودوخة وعدم اتضاح الرؤية مع ثقل اللسان وعضلات الأطراف وإذا لم يتم إجراء الإسعافات الأولية للمريض في المستشفى قد يؤدي إلى الوفاة".

سكاي نيوز