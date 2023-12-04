الإثنين 04-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سعر غرام الذهب 21 والليرة الانجليزية بالاردن اليوم

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

5 شهداء بقصف الاحتلال مسجدا في حي الزيتون

إصابتان في حوادث تدهور لمركبتين صباح اليوم

الزراعة تنفي مرض قطط وكلاب الشوارع

جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم

الأمن: إخماد حريق بساحة إطارات على مساحة 1000 م - صور

الخارجية: إجلاء 458 أردنياً من قطاع غزة لغاية الآن

شهداء وجرحى بقصف على مخيم جباليا

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى المعمداني

عاجل

محلل سياسي لـ الوكيل يتوقع استمرار القتال في غزة لغاية 3 أشهر

الإثنين، 04-12-2023 09:48 ص

تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

تنزيل (1)


الوكيل الاخباري- قالت قيادة سلاح الجو الهندي، إن طائرة تدريب عسكرية تابعة لها، سقطت وتحطمت في منطقة ميداك بولاية تيلانجانا جنوب البلاد.

وأشارت القيادة في بيانها، إلى أنه كان على متن الطائرة المنكوبة، ضابطان قتلا نتيجة الحادث.

اضافة اعلان

 

وأضافت قيادة سلاح الجو الهندي على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي Х (تويتر سابقا): "تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية".

وتابعت القيادة في بيانها: "بأسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات".

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-06-27T144105Z_1_LYNXMPEJ5Q0MO_RTROPTP_4_WAGNER-RUSSIA-AY4

لوكاشينكو يتحدث عن ارتفاع تاريخي في مستوى العلاقات بين بيلاروس والصين

656d6f2e42360421e60a2bfb

زلزال بقوة 5.7 درجة قرب سواحل الفلبين

تنزيل

اعتقال سفير أمريكي سابق بتهمة التجسس لصالح كوبا

111

11 قتيلا على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا -فيديو

ظظ

سي إن إن: ازدياد عدد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في عدة دول

0010

واشنطن: 4 هجمات استهدفت 3 سفن تجارية بالبحر الأحمر

أخبار متعلقة
r0_0_800_600_w1200_h678_fmax

مصرع 13 شخصا بحريق في كازاخستان

تنزيل (6)

الهند.. مقتل أكثر من 24 شخصا بالصواعق في يوم واحد

11

بيسكوف: اجتماع بوتين ومودي قد يعقد عام 2024

417922

روسيا: بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين