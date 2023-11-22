الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الجهاد الإسلامي تضع شرطاً لتحرير الأسرى الإسرائيليين غير المدنيين

أول تعليق أردني على الهدنة في غزة

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

إعلام عبري: يحيى السنوار خدعنا ويسير بخطته كما يريد

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

رئيس الوزراء : هذا سبب اتجاه الآليات العسكرية الأردنية الى الاغوار

7500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 220 قاصراً و74 سيدة

الامن العام يضبط 4 مركبات ويسلمها الى الجهات المختصة

قفزة على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر غرام 21 !

عاجل

وزارة العدل الاسرائيلية تنشر قائمة باسماء 300 اسير فلسطيني ستطلق سراحهم

الأربعاء، 22-11-2023 08:20 ص

بيسكوف: اجتماع بوتين ومودي قد يعقد عام 2024

11


الوكيل الإخباري- صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لن يكون لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الوقت الكافي لعقد اجتماعهما التقليدي في العام الجاري.

اضافة اعلان


وقال بيسكوف في حديث لوكالة "تاس": "لن يحدث ذلك حتى نهاية العام الجاري بالتأكيد. لم يكن لديهما الوقت، ولا توجد هناك إمكانية لمزامنة الجداول الزمنية لهما. لكن يتم بحث هذا الاحتمال في العام المقبل".


ووفقا لبيان الشراكة الاستراتيجية لعام 2000، يعقد زعيما روسيا والهند اجتماعات سنويا، ولكن في عام 2020 لم يكن من الممكن عقد هذه القمة التقليدية بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي ديسمبر 2021 قام بوتين بزيارة إلى نيودلهي. وفي سبتمبر عام 2022 عقد بوتين ومودي اجتماعا منفصلا خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، كما أجريا محادثة هاتفية متعمقة في نهاية عام 2022.

 

وفي العام الجاري أجرى بوتين ومودي مكالمتين هاتفيتين – يونيو وأغسطس الماضيين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (1)

دبابة أوكرانية فاشلة جديدة تظهر في الخط الأمامي للجبهة

تنزيل

الجيش الصيني يتسلم دبابات مدولبة

127-182843-magnitude-6-7-earthquake-strikes-vanuatu_700x400

زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب جمهورية فانواتو

11

أردوغان يوجه تحذيرا لإسرائيل بشأن سلاحها النووي

1120232013140168811042

مسيرة إسرائيلية تغير على محطة إرسال جنوب لبنان

9202325192034861942921

الأمم المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا عسكريا

أخبار متعلقة
239201

بيسكوف يعلق على تصريح زيلينسكي حول محاولة اغتيال بوتين

655b36a44236046efd2f1de9

بيسكوف يعلق على إغلاق بعض نقاط التفتيش الحدودية الفنلندية

417922

روسيا: بوتين سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين

تنزيل (2)

بوتين يرسل رسالة خاصة إلى رئيسي

188298Image1-1180x677_d

13 قتيلا بحادث اصطدام قطارين في الهند -فيديو