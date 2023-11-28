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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 04:05 م

الهند.. مقتل أكثر من 24 شخصا بالصواعق في يوم واحد

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الوكيل الاخباري- لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم في يوم واحد جراء الصواعق خلال أمطار غير موسمية في ولاية غوجارات غربي الهند.

وقال مركز عمليات الطوارئ بالولاية، إن غوجارات شهدت عددا كبيرا من الصواعق، يوم الأحد، "مما أسفر عن مقتل نحو 71 حيوانا وإلحاق أضرار بـ 29 منزلا".

وأضاف المسؤولون أن "ما لا يقل عن 23 شخصًا أصيبوا بجروح بعد ظهر الإثنين".

وتم الإبلاغ عن 4 وفيات في منطقة داهود، و3 في باناسكانثا وباروش، واثنان في منطقة تابي، وتوزعت بقية أعداد الضحايا على أجزاء أخرى من الولاية.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وعواصف برد حتى الاثنين، حيث تلقت بعض الأماكن ما يصل إلى 144 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وفقا لبيانات حكومة الولاية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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