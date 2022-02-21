تحطم طائرة حربية في إيران

الوكيل الإخباري - تحطمت، اليوم الاثنين، طائرة حربية في منطقة تبريز الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

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وقالت رويترز إن الوكالة الإيرانية لم تذكر ملابسات تحطم الطائرة، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل حول خسائر الحادث المادية والبشرية.



وكان مدير عام الطوارئ في محافظة خراسان الإيرانية، محسن نجات، قد أعلن، يوم الخميس 3 فبراير/شباط الجاري، عن حادث تحطم طائرة تدريب خفيفة ومقتل شخصين.



وذكرت وكالة إرنا أن الحادث وقع في ضواحي مطار كاوياني لطائرات التدريب الخفيفة بمدينة كاشمر بمحافظة خراسان، شرقي البلاد.

سبوتنيك عربي