حريق في مركز عسكري تابع للحرس الثوري بغرب إيران

الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة "نور نيوز" عن اندلاع حريق محدود في إحدى قواعد الإسناد التابعة للقوات المسلحة بمحافظة كرمانشاه في إيران، بساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين.



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وبحسب مصادر الوكالة، فإن الحريق نشب في مستودع يحتوي على زيت محركات ومواد قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الإسناد العسكري التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت بمحافظة كرمانشاه، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمستودع، فيما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.



وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق و احتوائه في الوقت المناسب، بينما حضرت فرق من الخبراء إلى موقع الحادث منذ بداية الحريق لإجراء تحقيق شامل في أسبابه، بينما سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقا.



روسيا اليوم